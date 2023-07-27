BQPrimeNationMonsoon Update, July 27: IMD Issues Heavy Rainfall Warning For These Places
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Monsoon Update, July 27: IMD Issues Heavy Rainfall Warning For These Places

Isolated very heavy rainfall is also likely over Himachal Pradesh & Uttarakhand on July 27 and July 28.

27 Jul 2023, 10:04 AM IST
BQPrime
BQPrime
<div class="paragraphs"><p>Source :Freepik</p></div>
Source :Freepik

The India Meteorological Department on Wednesday said that extremely heavy rainfall activity is likely over Konkan & Goa, Madhya Maharashtra, Coastal Karnataka, Coastal Andhra Pradesh & Telangana during next 2 days and decrease thereafter.

The weather agency predicted that isolated heavy to very heavy rainfall is likely over Himachal Pradesh, Uttarakhand, north Haryana & Chandigarh and West Uttar Pradesh during next 3 days and decrease after that.

IMD Weather Forecast And Warning

Northwest India: Light/Moderate fairly widespread to widespread rainfall with isolated heavy rainfall is very likely over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana-Chandigarh-Delhi and West Uttar Pradesh from July 26 to July 29

  • Over East Uttar Pradesh from July 28- July 30

  • Over Rajasthan and Jammu and Kashmir from July 26 to July 28

Isolated very heavy rainfall is also likely over Himachal Pradesh & Uttarakhand on July 27 and July 28; over Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh on July 27

Central India: Light/moderate fairly widespread to widespread rainfall with isolated heavy rainfall is very likely over the region from July 27 to July 29.

Isolated extremely heavy falls also likely over Vidarbha on July 27. Isolated very heavy rainfall also likely over Chhattisgarh on July 27 and July 28.

West India: Light/moderate fairly widespread to widespread rainfall with isolated heavy to very heavy rainfall very likely to continue over Konkan & Goa and ghat areas of Madhya Maharashtra from July 27 to July 29.

And isolated heavy rainfall over Gujarat Region and Marathwada on July 27.

Isolated extremely heavy rainfall very likely over Konkan & Goa and ghat areas of Madhya Maharashtra July 27.

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South India: Light/moderate fairly widespread to widespread rainfall with isolated heavy rainfall very likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Telangana, Coastal Karnataka on July 27 and July 28; South Interior Karnataka, Rayalaseema, Interior Karnataka on July 27.

Isolated extremely heavy rainfall very likely over Telangana and Coastal Andhra Pradesh & Yanam July 27.

East India: Light/moderate fairly widespread to widespread rainfall with isolated heavy rainfall very likely over Odisha from July 26 to July 30; Sub-Himalaya West Bengal & Sikkim on July 27 and July 28 and over Jharkhand & Bihar on July 29 and 30.

Northeast India: Light/moderate fairly widespread rainfall with isolated heavy rainfall very likely over the region from July 27 to July 30. Isolated very heavy rainfall likely over Arunachal Pradesh and Assam & Meghalaya on July 28.

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